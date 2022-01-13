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38 минут назад

МИД раскритиковал националистические заявления нового министра в Казахстане

Националистические заявления нового министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова неприемлемы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

МИД раскритиковал заявления нового казахстанского министра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом отмечается, что Россия считает назначение Умарова внутренним делом Казахстана, а руководство страны настроено на укрепление связей с Москвой.

«Руководство Казахстана твердо следует курсу на всестороннее углубление дружественных отношений с нашей страной и обеспечение прав всех без исключения граждан Казахстана», — заключила Захарова.

Рогозин резко высказался о новом казахстанском министре

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет оценивать министра информации и общественного развития Казахстана по его высказываниям на новом посту, а не по прежним неловким словам.

Умаров был назначен министром информации Казахстана 11 января. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в ответ заявил, что российское ведомство не желает посягать на суверенитет Казахстана и вмешиваться в его внутренние дела, однако отказывается работать и поддерживать любые контакты с новым министром из-за его русофобских взглядов.

Политика,Аскар Умаров,Мария Захарова,Евгений Примаков,Дмитрий Песков,МИД,ИТАР-ТАСС,
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