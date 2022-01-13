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48 минут назад

Лавров назвал конспирологией слова о том, что Россия планировала «взять под контроль» Казахстан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал конспирологической теорией предположения о том, что Москва якобы спровоцировала массовые беспорядки в Казахстане, чтобы республика оказалась под ее контролем. Об этом он заявил в эфире программы «Большая Игра» на Первом канале.

Лавров прокомментировал обвинения России «взять под контроль» Казахстан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы МИД, в настоящий момент существует множество теорий о том, что могло привести к кризису в Казахстане. Некоторые считают, что это результат действий Запада, который стремится ослабить позиции Российской Федерации перед переговорами с США и НАТО.

«Другие обвиняют нас в том, что мы это спровоцировали, чтобы ворваться в Казахстан и взять его под свой контроль. Это все от лукавого», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, он отметив, что казахстанские власти ведут масштабное расследование и обнародуют результаты.

Ранее сообщалось, что в Кремле высказались о назначении новым министром Казахстана «русофоба» Аскара Умарова.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за резкого роста цены за литр сжиженного газа в 2 раза. Стоимость литра газа увеличилась с 60 тенге до 120 (около 21 рубля). Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Кроме того, беспорядки происходили в Актобе, Таразе, Актау и других населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

Политика,Аскар Умаров,Сергей Лавров,НАТО,
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