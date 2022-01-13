Лавров прокомментировал обвинения России «взять под контроль» Казахстан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал конспирологической теорией предположения о том, что Москва якобы спровоцировала массовые беспорядки в Казахстане, чтобы республика оказалась под ее контролем. Об этом он заявил в эфире программы «Большая Игра» на Первом канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам главы МИД, в настоящий момент существует множество теорий о том, что могло привести к кризису в Казахстане. Некоторые считают, что это результат действий Запада, который стремится ослабить позиции Российской Федерации перед переговорами с США и НАТО.

«Другие обвиняют нас в том, что мы это спровоцировали, чтобы ворваться в Казахстан и взять его под свой контроль. Это все от лукавого», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, он отметив, что казахстанские власти ведут масштабное расследование и обнародуют результаты.

Ранее сообщалось, что в Кремле высказались о назначении новым министром Казахстана «русофоба» Аскара Умарова.