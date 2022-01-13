Эксперт объяснил невозможность санкций против Путина

«Как можно вводить санкции против руководителя государства, с которым вы поддерживаете отношения? Это означает, что вы их разрываете. Если человек не может въехать в вашу страну и вы не имеете права с ним встречаться, какие могут быть отношения? Это глупость, конечно, она означает разрыва отношений, вряд ли кто-то пойдет на это», — пояснил американист.