В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
8 минут назад

Эксперт объяснил невозможность санкций против Путина

Санкции в отношении главы государства означают разрыв отношений с этой страной. Об этом заявил NEWS.ru директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.

Эксперт объяснил невозможность санкций против Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так он прокомментировал законопроект сенаторов CША от Демократической партии о новых санкциях против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины.

Согласно документу, ограничительные меры могут затронуть госдолг России, а также банковский сектор и некоторых чиновников, в их числе даже президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По мнению Рогулева, составители подобного законопроекта могут действовать в своих интересах. Он предполагает, что санкции в отношении российского президента введены не будут.

«Как можно вводить санкции против руководителя государства, с которым вы поддерживаете отношения? Это означает, что вы их разрываете. Если человек не может въехать в вашу страну и вы не имеете права с ним встречаться, какие могут быть отношения? Это глупость, конечно, она означает разрыва отношений, вряд ли кто-то пойдет на это», — пояснил американист.

Собеседник выразил уверенность, что «до такого никогда не дойдет», поскольку, по его словам, санкция против главы государства — это признание его человеком, с которым нельзя иметь дело.

Политика,Юрий Рогулев,Михаил Мишустин,Франклин Рузвельт,Владимир Путин,Демократическая партия США,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители