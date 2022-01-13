Эксперт объяснил невозможность санкций против Путина

Санкции в отношении главы государства означают разрыв отношений с этой страной. Об этом заявил NEWS.ru директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.
Так он прокомментировал законопроект сенаторов CША от Демократической партии о новых санкциях против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины.
Согласно документу, ограничительные меры могут затронуть госдолг России, а также банковский сектор и некоторых чиновников, в их числе даже президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Михаил Мишустин.
По мнению Рогулева, составители подобного законопроекта могут действовать в своих интересах. Он предполагает, что санкции в отношении российского президента введены не будут.
«Как можно вводить санкции против руководителя государства, с которым вы поддерживаете отношения? Это означает, что вы их разрываете. Если человек не может въехать в вашу страну и вы не имеете права с ним встречаться, какие могут быть отношения? Это глупость, конечно, она означает разрыва отношений, вряд ли кто-то пойдет на это», — пояснил американист.
Собеседник выразил уверенность, что «до такого никогда не дойдет», поскольку, по его словам, санкция против главы государства — это признание его человеком, с которым нельзя иметь дело.