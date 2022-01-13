В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
16 минут назад

"Мы свою задачу выполнили": Путин оценил итоги миссии ОДКБ в Казахстане

Президент России Владимир Путин заявил, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выполнили свою задачу в Казахстане, поэтому теперь им надо возвращаться домой. Об этом российский лидер заявил на рабочей встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает пресс-служба Кремля.

"Мы свою задачу выполнили": Путин оценил итоги миссии ОДКБ в Казахстане
Фото: ТАССТАСС

"Я хочу поблагодарить Вас, Генеральный штаб, всех, кто руководил операцией, за эту работу и выразить надежду, что эта практика применения наших Вооруженных Сил будет дополнительно изучена, будут внесены коррективы, если они должны быть внесены, в практическую работу. В целом надо возвращаться домой – мы свою задачу выполнили", - отметил российский лидер.

Кроме того Путин отметил, что операция миротворческих сил ОДКБ была организована быстро, слаженно и эффективно, при этом большую роль сыграла российская авиация.

13 января в городе Алма-Ата прошла церемония завершения миротворческой операции в Казахстане. Как заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, обстановка в Казахстане была стабилизирована благодаря скоординированным действиям миротворцев. Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

Последние новости
Политика,Станислав Зась,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Генштаб,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители