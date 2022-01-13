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36 минут назад

Лавров: Россия не вернет войска в казармы

Москва считает требования США вернуть российские войска «в казармы» неприемлемыми и даже не намерена это обсуждать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Лавров: Россия не вернет войска в казармы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ноябре и декабре 2021 года западные СМИ начали публиковать статьи о возможном скором «вторжении России на Украину». В Кремле в свою очередь не раз утверждали, что Россия не имеет агрессивных намерений в отношении соседней страны.

В январе прошли переговоры по представленным МИД РФ проектам договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. После раунда в Женеве первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, возглавлявшая американскую делегацию, высказала мнение, что Россия могла бы доказать отсутствие намерения «вторгаться» на Украину, вернув свои «войска в казармы».

Глава МИД России обратил внимание на то, что со стороны США уже звучит не только требование отвести войска от границы с Украиной, но и вернуть их в казармы.

«[Первый заместитель госсекретаря США Уэнди] Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований, и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать», - отметил Лавров.

Сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия получила «предельно конкретный» отказ на требования о нерасширении НАТО.

Политика,Жозеп Боррель,Уэнди Шерман,Сергей Лавров,НАТО,МИД,ИТАР-ТАСС,
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