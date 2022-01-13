«Это плохо»: Песков назвал неудачными переговоры России и США

Переговоры представителей США и России по итогам двух раундов можно назвать неудачными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, стороны не достигли согласия по конкретным вопросам.

«Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретные поставленные принципиальные вопросы. Вот по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо», — оценил ситуацию Песков.

12 января прошли переговоры между делегациями России и НАТО, они длились больше четырех часов. Российскую делегацию на заседании представили: замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах приняли участие генсек Йенс Столтенберг и представители 30 стран-резидентов альянса.

10 января делегации России и США провели в Женеве переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности. Они продолжались около 7,5 часа. Встреча проходила за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН и без участия журналистов.

Москва негативно относится к проекту новых антироссийских санкций США, он затрудняет ход переговоров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

В среду, 12 декабря, в Сенат Конгресса США был внесён проект законопроекта о рестрикциях в отношении России в случае гипотетического вторжения на Украину. В частности, санкции предлагается наложить на президента Владимира Путина, премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооружённых сил и командующих различными видами вооружённых сил.

Песков подчеркнул, что такие санкции не способствуют поиску взаимовыгодных решений и формированию конструктивной атмосферы в рамках трёхступенчатых переговоров.

«Оцениваем, конечно, подобные документы и заявления крайне негативно. Особенно на фоне продолжающейся серии переговоров, пускай неудачных, но переговоров», — отметил Песков.

По его словам, введение Вашингтоном санкций против Президента России Владимира Путина стало бы запредельным шагом, который можно было сравнить с разрывом отношений. Отвечая на вопрос, готова ли ввести ответные меры, в том числе санкции против американского лидера Джозефа Байдена, Песков заявил, что Россия всегда готова и будет делать то, что наиболее соответствует её интересам.

Ранее первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также заявил, что введение подобных санкций с американской стороны будет означать полную глупость и, как следствие, полный разрыв наших отношений. Последствий этого американцы пока явно не представляют, считает сенатор.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США хотят продолжения переговоров с Россией, сообщает РИА Новости.

Нуланд назвала прошедшую в Женеву встречу по гарантиям безопасности «обменом взглядами». Диалог был конструктивным, его стоило провести, отметила замгоссекретаря США. Она также заявила о желании и готовности США продолжить переговоры с Россией

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«Мы хотим продолжения этих переговоров и мы готовы к этому», — подчеркнула Нуланд.

Переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США проходили 9-10 января в Женеве. 10 января диалог длился около 7,5 часа. Встреча проходила за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН и без участия журналистов.

Посол США в России Джон Салливан прокомментировал итоги переговоров Москвы и Вашингтона в Женеве, состоявшейся накануне. Он заявил, что пока нет ощущения, что стороны движутся в сторону провала, передает РИА Новости.

Салливан допустил, что провал в отношениях США и России может наступить, однако это не то направление, в котором движутся стороны.

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«Нам важно сфокусироваться на том, что это был восьмичасовой диалог, это не было просто показное демонстрирование позиции с каждой стороны», — подчеркнул он.

Посол оценил восьмичасовую дискуссию в положительном ключе и назвал ее продуктивной, но отметил, что это лишь одна из четырех встреч, которые запланированы на этой неделе.

«У сторон, в том числе НАТО и ОБСЕ, есть многое, что можно продолжать обсуждать по теме безопасности в Европе», — отметил он.

Представитель американской стороны добавил, что США стремятся быть очень аккуратными в публичных заявлениях.

«Мы хотим взаимодействовать с российской стороной, считаем, что лучший способ добиться этого — непубличные дискуссии, наподобие вчерашней», — добавил посол.

НАТО готова «положить на стол переговоров» с Россией свои конкретные предложения по безопасности для их дальнейшего обсуждения с Москвой, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его мнению, конкретные параметры ограничения ракетных вооружений РФ и НАТО не должны обсуждаться публично, так как это сократит пространство для переговоров, сообщает ТАСС.

Мы подчеркнули нашу готовность положить на стол переговоров наши конкретные предложения и обсудить их с Россией, — отметил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Также он сказал, что Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам НАТО и в случае их соответствующего политического решения могут быстро присоединиться к Альянсу.

Ранее Столтенберг подчеркнул, что между членами НАТО и РФ существуют серьёзные разногласия, которые нелегко преодолеть. Подобное заявление было сделано сразу после заседания Совета Россия — НАТО, которое состоялось 12 января. По его словам, между сторонами остались серьёзные разногласия, в том числе по Украине. Столтенберг пообещал усиление присутствия НАТО в случае применения Москвой силы против Киева. При этом он добавил, что члены НАТО не будут жалеть уcилий для поиска политических путей для сотрудничества с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала перестать ориентироваться на заявления США по итогам переговоров по гарантиям безопасности в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пожалуйста, не ориентируйтесь на заявления американских лиц, которые не раз проявляли свою некомпетентность и непрофессионализм, а иногда просто были пойманы на прямом вранье», — сказала дипломат.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что у Москвы нет уверенности, что Вашингтон станет выполнять юридически оформленные договоренности о гарантиях безопасности, если стороны заключат соглашение. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент вопрос ставил так, что с учетом негативного опыта, который мы накопили на протяжении длительного времени, схема с обязательствами со стороны США, разумеется, неидеальна», — сказал он.

Рябков добавил, что «перефразируя, передавая смысл в своей собственной интерпретации — это лучше, чем ничего».

Во время пресс-конференции Рябков также допустил военный ответ России на развертывание НАТО стратегических вооружений средней и малой дальности в Европе. По его словам, после выхода США из ДРСМД, только одностороннее соблюдение Россией моратория на развитие подобных вооружений не привело к эскалации ситуации в области стратегической стабильности.

Оснований для новых встреч с США и их союзниками по российским предложениям по безопасности пока нет. Об этом заявил в эфире телеканала RTVI замглавы МИД России Сергей Рябков, добавив, что не видит необходимости переговоров, поскольку со стороны партнёров нет «запаса гибкости».

Без прояснения того, есть ли хотя бы какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны по каким-то серьёзным сюжетам, оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу, — сказал он.

По его словам, позиция НАТО по вопросу о нерасширении Aльянса непробиваемая, это тревожно. CША и НАТО готовы говорить только по тем темам гарантий безопасности, которые удобны для них. Mосква примет «другие меры и приёмы» в отношении западных партнёров, если США и НАТО не учтут росcийские требования.

Российско-американские консультации по вопросам гарантий безопасности завершились в Женеве 10 января. Проекты договора были опубликованы российским МИД 17 декабря 2021 года.

Ранее Рябков сообщил, что тема будущего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) затрагивалась на российско-американских консультациях по гарантиям безопасности.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва ожидает от Вашингтона и его союзников письменный ответ на свои предложения по безопасности. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

Антонов отметил, что Москва уже представила свои инициативы по выводу ситуации из кризиса, 10 января разъяснила их на переговорах в Женеве, а 12 января — в рамках Совета Россия-НАТО. Дипломат подчеркнул, что в России ждут адекватной реакции, но не в форме популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений.

Посол также заявил, что утверждения о якобы вынашиваемом плане Москвы вторгнуться на Украину — это плод больного воображения американских русофобски настроенных кругов, результат их психического расстройства. Антонов подчеркнул, что у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Украины.

У России и НАТО нет объединяющей позитивной повестки дня. Об этом заявил глава российской делегации, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, подводя итоги прошедшего заседания Совета Россия - НАТО.

"В результате решения НАТО приостановлено все практическое сотрудничество между нами и альянсом в зонах общих интересов. На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня, нет вообще", - отметил дипломат.

Он обратил внимание, что во главу угла натовской политики и военного строительства ставится задача сдерживания России. США и их союзники пытаются добиться превосходства во всех операционных средах: на суше, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве.

"Под это выделяются колоссальные ресурсы, не скрывается, что это главное предназначение альянса, и сам этот факт разрушающе действует на попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах", - подчеркнул Грушко.

Особую тревогу вызывает понижение потолка для применения ядерного оружия.

По его словам, Москва прямо указала на неприемлемость такой политики. Это было сделано "честно, прямо, без попыток обходить углы, используя какие-то политкорректные формулы". Дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности , отметил Грушко. По его мнению, предлагаемые Москвой гарантии улучшат безопасность не только России, но и стран НАТО.

Как заявил дипломат, "принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех".

"Попытки построить безопасность против России без участия России контрпродуктивны, обречены на провал", - отметил Грушко.



"Если страны НАТО реально хотят с нами сотрудничать, они должны принять во внимание роль РФ как страны, которая гарантирует мир на огромном евро-атлантическом пространстве, которая вносит абсолютно критический вклад в поддержание мира и стабильности в этом регионе", - добавил дипломат.

По его словам, прошедшая сегодня встреча "была посвящена анализу всех факторов, которые влияют на деградацию европейской безопасности, которую мы наблюдаем в последние годы".

"Разговор получился достаточно откровенный, прямой, глубокий, насыщенный, но одновременно он выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам", - заявил замглавы МИД.

Одним из факторов, который негативно сказывается на безопасности в Европе, является процесс расширения альянса.

"В 1997 году в двери НАТО стучалась лишь одна страна, которая имеет общую границу с РФ, это Польша. Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину", - указал Грушко.

Замминистра заверил, что Россия будет противостоять этим угрозам.

"Те меры, которые мы сегодня предлагаем, в том виде как они зафиксированы в проекте соглашения, они позволяют кардинально развернуть ситуацию", - отметил дипломат.

Переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности в Европе были деловыми, несмотря на бескомпромиссность позиции Запада. Так впервые прокомментировал прошедшие заседания глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Такая позиция Запада достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она все-таки излагалась спокойно, в деловом ключе», — рассказал дипломат.

По его словам, итоги встреч позволяют рассчитывать на то, что в Вашингтоне осмыслят переговоры с Москвой.

Лавров отметил, российская сторона, в свою очередь, не менее твердо стояла на своем, приводя аргументы, которых не было у США и НАТО.

«Мы настойчиво возвращали их не к натовским порядками, а к тем договоренностям, которые были выработаны в рамках всего евроатлантического сообщества», — уточнил он.