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31 минуту назад

Лавров раскрыл главное преимущество РФ перед США на переговорах

На переговорах по гарантиям безопасности у РФ есть аргументы, которые отсутствуют у США и их союзников. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров раскрыл главное преимущество РФ перед США на переговорах
Фото: ТАССТАСС

«Мы не менее твердо излагали нашу позицию, но на нашей стороне все-таки были аргументы, которых у Запада нет», — рассказал Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, пишет ТАСС.

Он отметил, что Россия в ходе переговоров ссылается на договоренности, «выработанные в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», тогда как НАТО руководствуется лишь своими стандартами.

Ранее в Женеве прошли переговоры России и НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и НАТО не достигли согласия по принципиальным вопросам в ходе переговоров. НАТО не пошло на компромисс по расширению альянса на Восток, что было ключевым условием России.

Политика,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,НАТО,ОБСЕ,ИТАР-ТАСС,
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