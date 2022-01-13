В Госдуме предложили восстановить Российскую империю

Россия должна восстановить границы Российской империи. Об этом заявил зампред Госдумы Петр Толстой.
По его мнению, после присоединения к РФ стран, которые входили в состав империи, Финляндия и страны Прибалтики «сами приползут» и поймут «ничтожность своего положения».
Как именно воссоздать границы былого государства, политик не уточняет, при этом он предполагает, что это может произойти в ближайшие десять лет.
Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров заявил, что к России могут присоединиться все бывшие республики СССР, кроме стран Прибалтики.