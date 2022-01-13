Песков отреагировал на предложение ввести санкции против Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение санкций против Владимира Путина было бы равнозначно полному разрыву отношений с США. Об этом сообщает ТАСС.
Сенат США 12 января опубликовал проект санкций, которые могут быть введены в случае эскалации на Украине.
Меры, среди прочего, включают санкции против президента, премьер-министра, главы МИД и министра обороны России, а также высокопоставленных военных.
Песков подчеркнул, что введение санкций против российского президента стало бы запредельной мерой.
«Речь идет о санкциях, которые по свей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений», - заявил он.
Песков добавил, что совмещение по времени переговоров по НАТО и заявления США о санкциях - попытка оказать давление на Москву.
Новый проект американских санкций также предполагает, что в случае наступления на Украину президент США должен будет в течение месяца ввести санкции против как минимум трех крупных банков РФ.