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40 минут назад

«Запредельная мера»: Песков о введении санкций против Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение санкций против Владимира Путина было бы равнозначно полному разрыву отношений с США. Об этом сообщает ТАСС.

Песков отреагировал на предложение ввести санкции против Путина
Фото: ТАССТАСС

Сенат США 12 января опубликовал проект санкций, которые могут быть введены в случае эскалации на Украине.

Меры, среди прочего, включают санкции против президента, премьер-министра, главы МИД и министра обороны России, а также высокопоставленных военных.

МИД России заявил НАТО о праве на военный ответ

Песков подчеркнул, что введение санкций против российского президента стало бы запредельной мерой.

«Речь идет о санкциях, которые по свей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений», - заявил он.

Песков добавил, что совмещение по времени переговоров по НАТО и заявления США о санкциях - попытка оказать давление на Москву.

Новый проект американских санкций также предполагает, что в случае наступления на Украину президент США должен будет в течение месяца ввести санкции против как минимум трех крупных банков РФ.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Сенат США,НАТО,МИД,
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