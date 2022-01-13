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10 минут назад

«Отсчет начался»: Кадыров выдвинул требования ингушскому народу

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к ингушскому народу и попросил в течении трех дней вынести ему обвинения и наказание. Об этом он сообщил в прямом эфире в своем неофициальном Instagram-аккаунте (официальные заблокированы из-за санкций, введенных против него США), пишет «Лента.ру».

«Отсчет начался»: Кадыров выдвинул требования ингушскому народу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил руководитель региона, отчет начался 12 января в 17:30. Он потребовал от ингушского народа обосновать его вину по законам российского государства или шариата.

«Обратитесь к моему роду, старейшинам и официально предъявите наказание, соблюдая все наши традиции», — сказал Кадыров. — Если я ваш враг — определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить».

Глава Чечни пояснил, что намерен ответить на все претензии, однако ингушский народ или его отдельные представители должны озвучить их. Если ничего подобного не произойдет, он спросит с тех, кто распространяет про него домыслы.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что заберет «оставшиеся села» у Ингушетии, если представители республики не прекратят разговоры о незаконном разделении территорий. Он официально обратился к «провокаторам» и посоветовал им немедленно прекратить свою деятельность, которая портит отношения между двумя народами.

Политика,Рамзан Кадыров,Lenta.ru,
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