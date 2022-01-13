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1 час назад

В Госдуме отреагировали на «эмоциональное» выступление генсека НАТО

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий раскритиковал генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. На пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО норвежский политик вёл себя «непривычно эмоционально», говоря о событиях в Югославии в 1999 году. Слуцкий в Telegram напомнил Столтенбергу об одном историческом факте.

В Госдуме ответили на «эмоциональное» выступление генсека НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Генсек Йенс Столтенберг был непривычно эмоционален. <...> Особенно когда заявлял, что, мол, Альянс спасал жизни мирных жителей в Югославии (очевидно, бомбёжками Белграда), а страна распалась в результате внутренних противоречий, — говорится в его сообщении.

Слуцкий также не согласился со словами Столтенберга, заявившего, что расширение НАТО является актом «распространения демократии».

Коллективный Запад по-прежнему недостаточно серьёзно относится к предложениям Москвы, которые, простите за прямоту, имеют непосредственную проекцию на вопросы европейской безопасности, — отметил депутат.

Ранее стало известно, что непростая дискуссия состоялась на заседании Совета Россия — НАТО в ключевой момент для европейской безопасности, между сторонами остались серьёзные разногласия, в том числе по Украине. Об этом заявил Йенс Столтенберг, пообещав увеличить присутствие в случае применения Москвой силы против Киева.
Политика,Йенс Столтенберг,Леонид Слуцкий,НАТО,Госдума,
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