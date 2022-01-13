В Госдуме ответили на «эмоциональное» выступление генсека НАТО

Ранее стало известно, что непростая дискуссия состоялась на заседании Совета Россия — НАТО в ключевой момент для европейской безопасности, между сторонами остались серьёзные разногласия, в том числе по Украине. Об этом заявил Йенс Столтенберг, пообещав увеличить присутствие в случае применения Москвой силы против Киева.