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1 час назад

Рогозин резко высказался о новом казахстанском министре

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал в своем Telegram-канале на назначение новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова, которого обвиняют в русофобии, заявив, что на космодроме Байконур политику «будут не рады».

Рогозин резко высказался о новом казахстанском министре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы его там не ждем», — подчеркнул он.

Умаров неоднократно выражал неприязнь, в том числе в интернете, к русскому языку и народу. Предполагается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил назначить его на должность министра информации и общественного развития страны, чтобы успокоить националистов и пантюркистов в кризисный для республики момент. При этом в беседе с газетой «Взгляд» депутат казахского парламента Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в стране «ничего не угрожает».

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале заявил, что отказывается работать и поддерживать любые контакты с новым министром информации и общественного развития республики Аскаром Умаровым из-за его русофобских взглядов и высказываний.

Политика,Азат Перуашев,Евгений Примаков,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,Деловая газета "Взгляд",
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