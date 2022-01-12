Рогозин резко высказался о новом казахстанском министре

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал в своем Telegram-канале на назначение новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова, которого обвиняют в русофобии, заявив, что на космодроме Байконур политику «будут не рады».

Умаров неоднократно выражал неприязнь, в том числе в интернете, к русскому языку и народу. Предполагается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил назначить его на должность министра информации и общественного развития страны, чтобы успокоить националистов и пантюркистов в кризисный для республики момент. При этом в беседе с газетой «Взгляд» депутат казахского парламента Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в стране «ничего не угрожает».