Путин обратился к российским губернаторам

Лучших представителей профессии прокурора в России отличают компетентность, верность долгу и стремление честно служить Отечеству. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном заседании в честь 300-летия прокуратуры РФ , сообщает «5 канал» .

Путин напомнил, что прокуратура сыграла крайне важную и значимую роль в период социальных, экономических трансформаций в России в 1990-е годы, прокуроры многое сделали для укрепления правового и экономического единства страны.

«За прошедшее десятилетие в рамках общего надзора за исполнением законов прокуроры ежегодно выявляют и пресекают порядка 4 миллионов нарушений законов, восстанавливают права людей, добились возвращения в федеральный бюджет миллиардов рублей. Все это значимые показатели для страны», - сказал Путин.

Он призвал работников прокуратуры в своей работе ориентироваться прежде всего на запросы людей и решение проблем, которые волнуют граждан больше всего, быстро и внимательно реагировать на любые ущемления социальных прав жителей страны. Президент отметил, что в 2021 году число обращений в прокуратуру составило около 5 млн.