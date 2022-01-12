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46 минут назад

Путин обратился к российским губернаторам

Лучших представителей профессии прокурора в России отличают компетентность, верность долгу и стремление честно служить Отечеству. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном заседании в честь 300-летия прокуратуры РФ, сообщает «5 канал».

Путин обратился к российским губернаторам
Фото: ReutersReuters

Путин напомнил, что прокуратура сыграла крайне важную и значимую роль в период социальных, экономических трансформаций в России в 1990-е годы, прокуроры многое сделали для укрепления правового и экономического единства страны.

«За прошедшее десятилетие в рамках общего надзора за исполнением законов прокуроры ежегодно выявляют и пресекают порядка 4 миллионов нарушений законов, восстанавливают права людей, добились возвращения в федеральный бюджет миллиардов рублей. Все это значимые показатели для страны», - сказал Путин.

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Он призвал работников прокуратуры в своей работе ориентироваться прежде всего на запросы людей и решение проблем, которые волнуют граждан больше всего, быстро и внимательно реагировать на любые ущемления социальных прав жителей страны. Президент отметил, что в 2021 году число обращений в прокуратуру составило около 5 млн.

«Это значит, что люди видят и ценят ваши усилия, и важно оправдать это доверие», - призвал Владимир Путин.

Политика,Владимир Путин,Генпрокуратура РФ,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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