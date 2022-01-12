Грушко предупредил Запад о возможных военных мерах

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Россия предпримет меры, чтобы парировать угрозу своей безопасности военными средствами, если не получится это сделать политическими, пишет РИА Новости.
"У нас есть набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств", - сказал Грушко журналистам по итогам заседания Совета РФ-НАТО.
Он подчеркнул, что Россия с такой угрозой согласиться не может.
"Мы будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы угрозу парировать военными средствами, если не получится политическими", - добавил замглавы МИД.
Заседание Совета Россия - НАТО прошли 12 января в Брюсселе. Встреча длилась более четырех часов, пишет ТАСС.