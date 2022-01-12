Грушко предупредил Запад о возможных военных мерах

"У нас есть набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств", - сказал Грушко журналистам по итогам заседания Совета РФ-НАТО.