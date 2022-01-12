В МИД РФ пригрозили НАТО

Россия ответит НАТО политикой контрсдерживания и контрустрашения. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко по итогам заседания совета Россия – НАТО, передает «Интерфакс».

«Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит будет с нашей стороны политика контрсдерживания. Если это будет устрашение, значит это будет контрустрашение. Если это будет поиск каких-то уязвимостей в оборонной системе РФ, значит это будет поиск уязвимостей со стороны НАТО», - заявил замминистра.

По его словам, у России не будет иного пути, если на переговорах ей не удастся «переломить нынешний очень опасный ход событий».

Одной из основных проблем Грушко назвал однобокое понимание принципа неделимости безопасности руководством НАТО. По его словам, альянс применяет этот принцип только к своим членам и не собирается учитывать интересы безопасности других государств.

Россия, по его словам, намерена донести до НАТО, что «попытки построить безопасность против России без участия России контрпродуктивны, они обречены на провал».

В ходе переговоров российская сторона честно и прямо указала на то, что «дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности», отметил Александр Грушко.