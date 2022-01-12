Грушко назвал "разговором по душам" переговоры с НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал прошедшие переговоры с НАТО "разговором по душам".
"Я думаю, [эта встреча] была абсолютно нужна. Во-первых, произошла некая встряска. Если бы этой встречи не было, не удалось бы в полный рост поставить эти вопросы, они всегда как-то были на втором плане, но в таком ключе, как они обсуждались сегодня, я не помню такой прямоты и остроты. Это был разговор по душам", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО (СРН).
По его словам, заседание СРН выявило большое количество расхождений по ключевым вопросам.
"Разговор получился достаточно откровенный, прямой, глубокий, насыщенный, но одновременно он выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам. И один из главных вопросов заключается в том, что НАТО понимает принцип неделимости безопасности избирательно. В глазах НАТО он существует только для членов альянса, и в своей практической деятельности НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других", - указал замминистра.
"На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня, нету вообще", - подчеркнул он.
Грушко заявил, что страны НАТО должны учитывать роль России как гаранта мира на евро-атлантическом пространстве, если действительно нацелены на сотрудничество.
"Если страны НАТО реально хотят с нами сотрудничать, они должны принять во внимание эту очень важную роль РФ как страны, которая гарантирует мир на огромном евро-атлантическом пространстве, которая вносит абсолютно критический вклад в поддержание мира и стабильности в этом регионе", - сказал он.
Грушко напомнил, что вмешательство Москвы не раз позволяло остановить вооруженные конфликты.
"Гражданская война в Таджикистане, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Нагорный Карабах - это все примеры того, когда вмешательство России позволяло установить мир, позволяло перевести военный сценарий в поиск политических решений", - указал замминистра, добавив при этом, что почти вся история НАТО - это "история войн и интервенций".
Россия рассчитывает выйти из кризисной ситуации в отношениях с НАТО на основе баланса интересов, заявил Грушко.