Грушко назвал "разговором по душам" переговоры с НАТО

"Я думаю, [эта встреча] была абсолютно нужна. Во-первых, произошла некая встряска. Если бы этой встречи не было, не удалось бы в полный рост поставить эти вопросы, они всегда как-то были на втором плане, но в таком ключе, как они обсуждались сегодня, я не помню такой прямоты и остроты. Это был разговор по душам", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО (СРН).