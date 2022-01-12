В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
20 минут назад

В МИД РФ отреагировали на предложение НАТО восстановить работу миссий в Москве и Брюсселе

Представители Североатлантического альянса в ходе заседания Совета Россия-НАТО предложили РФ восстановить работу миссий в Москве и Брюсселе. Ответа российская сторона пока не дала, заявили в МИД РФ.

МИД отреагировал на предложение НАТО восстановить работу миссий
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

«Это было предложение альянса. Оно учтено. Ответа российская сторона пока не дала», - приводят заявление российского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Как в ходе встречи в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс готов заново открыть представительство в Москве, поскольку с РФ нужен диалог.

Также он заявил, что НАТО готово обсуждать с Россией взаимное ограничение в отношении ракет и вопрос ядерной политики. Также, по словам Столтенберга, после заседания Совета Россия-НАТО стороны намерены продолжить диалог.

Политика,Йенс Столтенберг,НАТО,МИД,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители