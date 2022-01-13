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10 минут назад

Заместитель Лаврова пригрозил НАТО военным ответом России

Россия имеет право использовать военно-технические меры в ответ на угрозы безопасности со стороны НАТО. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров России и НАТО.

Заместитель Лаврова пригрозил НАТО
Фото: ReutersReuters

«Россия обозначила: у нас есть набор законных военно-технических мер, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальные угрозы безопасности. А мы уже ощущаем — если нашу территорию рассматривают как объект для нацеливания ударных средств, конечно, согласиться не можем. Будем принимать все необходимые меры, чтобы эти угрозы парировать военными средствами, если не получится политическими», — сказал Грушко. Трансляция пресс-конференции шла на youtube-канале РБК.

При этом замминистра подчеркнул, что нельзя доводить ситуацию до военного конфликта. Однако НАТО, по словам Грушко, ведет политику сдерживания России и выделяет на это большие средства.

Ранее в Женеве прошли переговоры между Россией и НАТО. Саммит продлился более 4 часов, уточняет агентство Nation News. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал переговоры крайне непростыми, но важными, пишет «Национальная служба новостей». В Минобороны РФ отметили, что игнорирование НАТО инициатив России создает предпосылки для будущих конфликтов, сообщает RT.

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