Заместитель Лаврова пригрозил НАТО

«Россия обозначила: у нас есть набор законных военно-технических мер, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальные угрозы безопасности. А мы уже ощущаем — если нашу территорию рассматривают как объект для нацеливания ударных средств, конечно, согласиться не можем. Будем принимать все необходимые меры, чтобы эти угрозы парировать военными средствами, если не получится политическими», — сказал Грушко. Трансляция пресс-конференции шла на youtube-канале РБК.