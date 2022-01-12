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37 минут назад

Песков оценил переговоры с НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не ведет переговоры по НАТО с позиции силы и не ставит ультиматумов США. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков оценил переговоры с НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Песков ответил на вопрос журналистов, заявивших о «позиции силы» России на переговорах с Западом.

«Нет, вы неправильно понимаете. Мы не ведем переговоры с позиции силы. Президент говорил, что здесь нет и не может быть места каким-то ультиматумам», - подчеркнул он.

По словам Пескова, дело в том, что ситуация дошла до «такой критической черты в плане общеевропейской безопасности и в плане общенациональных интересов нашей страны, <…>, что дальше нельзя, к сожалению, медлить».

Он отметил, что Россия призывает США «конкретно ответить на те озабоченности, которые были озвучены».

Во время декабрьских переговоров с главой США Джо Байденом президент России Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).

Переговоры России с США начались 10 января. В МИД РФ заявили, что добиться прогресса по вопросу нерасширения НАТО пока не удалось. На 12 января запланировано заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе, на следующий день - консультации на венской площадке ОБСЕ.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,МИД,ОБСЕ,
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