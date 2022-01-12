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44 минуты назад

Донбасс преодолел украинскую блокаду благодаря указу Путина

Донецкая народная республика (ДНР) смогла преодолеть блокаду Украины и сформировать новую экономическую реальность благодаря указу президента РФ Владимира Путина. Об этом заявили в министерстве промышленности и торговли ДНР.

Донбасс преодолел украинскую блокаду благодаря указу Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Указ Президента Российской Федерации формирует новую экономическую реальность для промышленных предприятий нашей Республики, поскольку официально открывает рынок сбыта, необходимый для развития промышленного производства. Данное политическое решение разрушает режим экономической блокады Республики, установленный Украиной», — цитирует донецкое агентство новостей заявление министерства промышленности и торговли ДНР.

Промышленность республики переориентируется на экспорт. За 10 месяцев 2021 года объемы выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Доля экспорта в Россию составила 80,1%.

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Ранее ДНР начала экспортировать в Россию колбасные изделия. В Ростовскую область поступила первая партия продукции «Енакиевского мясокомбината». Из ДНР экспортировали 1,5 тонны сыровяленых колбасный изделий. Президент РФ Владимир Путин в прошлом году подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Документ предусматривает признание сертификатов товаров ДНР, поэтому они могут представлять продукцию на рынке РФ.

Политика,Владимир Путин,НАТО,Минпромторг,
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