Донбасс преодолел украинскую блокаду благодаря указу Путина

Донецкая народная республика (ДНР) смогла преодолеть блокаду Украины и сформировать новую экономическую реальность благодаря указу президента РФ Владимира Путина. Об этом заявили в министерстве промышленности и торговли ДНР.

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«Указ Президента Российской Федерации формирует новую экономическую реальность для промышленных предприятий нашей Республики, поскольку официально открывает рынок сбыта, необходимый для развития промышленного производства. Данное политическое решение разрушает режим экономической блокады Республики, установленный Украиной», — цитирует донецкое агентство новостей заявление министерства промышленности и торговли ДНР.

Промышленность республики переориентируется на экспорт. За 10 месяцев 2021 года объемы выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Доля экспорта в Россию составила 80,1%.