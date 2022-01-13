Путин встретится с Шойгу

Президент России Владимир Путин в четверг заслушает доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о работе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"В течение дня президент примет министра обороны [Сергея] Шойгу с докладом по миротворческим силам ОДКБ в Казахстане. Это будет открыто, мы вас проинформируем", - сказал представитель Кремля.

В ряде городов Казахстана 2 января прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно.