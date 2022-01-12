Песков посоветовал отписаться от некоторых Telegram-каналов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившуюся в Telegram-каналах информацию о планах правительства ввести QR-коды для транспорта. Как сообщает РИА Новости, он посоветовал отписаться от этих каналов.

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Осенью этого года стало известно, что власти работают над законопроектами об обязательных QR-кодах для транспорта, общепита и некоторых магазинов. Сообщалось, что их смогут получить вакцинированные, переболевшие и имеющие медицинский отвод люди.

12 ноября правительство внесло такие законопроекты в Думу. 13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что правительственный законопроект о введении QR-кодов в самолетах и поездах сняли с рассмотрения парламентом. Это решение он назвал результатом диалога Думы с правительством «на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

12 января Песков заявил журналистам, что из-за омикрон-штамма власти не планируют возвращаться к закону о QR-кодах для транспорта.

«Кто это говорит? Отпишитесь от этих Telegram-каналов», - посоветовал он.

В то же время Песков призвал делать прививки от коронавируса и ревакцинироваться, чтобы сгладить волну заражений омикроном.