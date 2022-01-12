Песков посоветовал отписаться от некоторых Telegram-каналов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившуюся в Telegram-каналах информацию о планах правительства ввести QR-коды для транспорта. Как сообщает РИА Новости, он посоветовал отписаться от этих каналов.
Осенью этого года стало известно, что власти работают над законопроектами об обязательных QR-кодах для транспорта, общепита и некоторых магазинов. Сообщалось, что их смогут получить вакцинированные, переболевшие и имеющие медицинский отвод люди.
12 ноября правительство внесло такие законопроекты в Думу. 13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что правительственный законопроект о введении QR-кодов в самолетах и поездах сняли с рассмотрения парламентом. Это решение он назвал результатом диалога Думы с правительством «на основе учета мнений регионов и обращений граждан».
12 января Песков заявил журналистам, что из-за омикрон-штамма власти не планируют возвращаться к закону о QR-кодах для транспорта.
«Кто это говорит? Отпишитесь от этих Telegram-каналов», - посоветовал он.
В то же время Песков призвал делать прививки от коронавируса и ревакцинироваться, чтобы сгладить волну заражений омикроном.
«Можно быть уверенным, что если те кто, не привился, привьются, или те, кто вакцинировался более полгода назад, поставят бустер, они сделают себе и близким добро на фоне этой надвигающейся волны», - подчеркнул он.