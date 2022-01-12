В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
33 минуты назад

Песков посоветовал отписаться от некоторых Telegram-каналов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившуюся в Telegram-каналах информацию о планах правительства ввести QR-коды для транспорта. Как сообщает РИА Новости, он посоветовал отписаться от этих каналов.

Песков посоветовал отписаться от некоторых Telegram-каналов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Осенью этого года стало известно, что власти работают над законопроектами об обязательных QR-кодах для транспорта, общепита и некоторых магазинов. Сообщалось, что их смогут получить вакцинированные, переболевшие и имеющие медицинский отвод люди.

12 ноября правительство внесло такие законопроекты в Думу. 13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что правительственный законопроект о введении QR-кодов в самолетах и поездах сняли с рассмотрения парламентом. Это решение он назвал результатом диалога Думы с правительством «на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

12 января Песков заявил журналистам, что из-за омикрон-штамма власти не планируют возвращаться к закону о QR-кодах для транспорта.

«Кто это говорит? Отпишитесь от этих Telegram-каналов», - посоветовал он.

В то же время Песков призвал делать прививки от коронавируса и ревакцинироваться, чтобы сгладить волну заражений омикроном.

«Можно быть уверенным, что если те кто, не привился, привьются, или те, кто вакцинировался более полгода назад, поставят бустер, они сделают себе и близким добро на фоне этой надвигающейся волны», - подчеркнул он.

Политика,Вячеслав Володин,Дмитрий Песков,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители