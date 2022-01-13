"Это плохо": Песков оценил переговоры с НАТО и США

«Наверное, и на первых и на вторых консультациях были положительные нюансы, которые можно засчитывать в плюс. Но не они были главной целью консультаций. Переговоры были инициированы, чтобы получить ответы на конкретные принципиальные вопросы. По этим волосам зафиксированы разногласия. Это можно зачесть только в минус. Это плохо», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.