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17 минут назад

Песков назвал переговоры с НАТО и США неудачными

Россия и НАТО не достигли согласия по принципиальным вопросам в ходе переговоров в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

"Это плохо": Песков оценил переговоры с НАТО и США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наверное, и на первых и на вторых консультациях были положительные нюансы, которые можно засчитывать в плюс. Но не они были главной целью консультаций. Переговоры были инициированы, чтобы получить ответы на конкретные принципиальные вопросы. По этим волосам зафиксированы разногласия. Это можно зачесть только в минус. Это плохо», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее в Женеве прошли переговоры России и НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отметил, что между сторонами есть серьезные разногласия, которые не удалось урегулировать, пишет RT. НАТО не пошло на компромисс по расширению альянса на Восток, что было ключевым условием России.

Политика,НАТО и Россия,Йенс Столтенберг,НАТО,РИА Ura.ru,
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