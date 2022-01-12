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22 минуты назад

Захарова заявила войне Германии с Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия объявила войну мессенджеру Telegram. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова заявила войне Германии с Telegram
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Захаровой, о войне Берлина с приложением говорят заявления немецких политиков.

«И вот в Германии набирает обороты целенаправленная политическая кампания, задачей которой является ограничение, чего бы Вы думали, мессенджера Telegram. Обожаю», — написала она.

Дипломат отметила, что в пользу частичной блокировки уже высказались не только чиновники германского Минюста, но и глава МВД Германии Нэнси Фезер.

«Не обошлось и без финансового давления: открыты несколько судебных производств, предполагающих штрафы для компании Павла Дурова. На "телегу" Берлин предлагает давить и со стороны Брюсселя», — заключила Захарова.

Ранее Нэнси Фезер предупредила об отключении работы Telegram в случае невыполнения требований законов страны. Она отметила, что возможная блокировка приложения станет «крайней мерой».

13 декабря Фезер призвала регулировать контент в мессенджере в целях борьбы с разжиганием ненависти в интернете. Она напомнила, что Федеральное управление юстиции ФРГ возбудило два дела против Telegram о нарушении закона об улучшении правоприменения в социальных сетях.

Политика,Мария Захарова,Павел Дуров,Минюст РФ,МИД,МВД,
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