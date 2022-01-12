Заболеваемость штаммом коронавируса "омикрон" будет высокой, но, возможно, протекает он легче, что снизит нагрузку на систему здравоохранения. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На вопрос, будет ли объявлен локдаун в связи с новой волной коронавируса, и какая планка, Песков заметил, что сейчас никто не даст ответ.
"Ясно, что планка заболеваемости будет высокой, это очевидно", - оценил он. "Цифры будут очень высокими, это специфика "омикрона", - пояснил пресс-секретарь президента.
Но, по предварительным данным, протекает этот штамм легче, и, возможно, это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения, продолжил Песков. "Но запас прочности необходим", - добавил он.
"Уверенным можно быть в одном: если те, кто не привился, привьются или те, кто прививался больше полугода назад, сделают себе бустер, они сделают себе, своим родным и близким добро на фоне этой надвигающейся волны", - заключил пресс-секретарь президента.