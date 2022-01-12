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26 минут назад

Песков прокомментировал возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

«Любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО — это не институт развития. НАТО — инструмент конфронтации. Альянс так задуман, он так проектирован, так существует. Это абсолютный очевидный факт. Расширение представляет для нас угрозу», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд допустила возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В настоящее время обе страны остаются государствами-партнерами альянса.

НАТО отказалось вернуться к границам 1997 года

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.

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