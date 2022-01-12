В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
1 час назад

Путин призвал поддержать семьи погибших на «Листвяжной» шахтеров

Необходимо сделать все, чтобы поддержать шахтеров и семьи погибших в сложный период, при этом поддержка должна быть индивидуальной, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Путин призвал поддержать семьи погибших на «Листвяжной» шахтеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Новый год – это святой праздник, связанный с надеждами на лучшее будущее. Впереди у нас еще и новый год по старому стилю. У кого-то праздник, а у кого-то беда и трагедия. Конечно, нужно сделать все, для того чтобы людей поддержать в этот сложный для них период времени», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Он уточнил, что поддержка должна быть исключительно индивидуальной. По его словам, разобраться с проблемами можно только в тесном контакте с людьми, от которых зависит принятие тех или иных решений. Также он отметил, если что-то будет нужно, незамедлительно обращаться к федеральным властям.

Ранее Путин поручил правительству внести поправки в административный кодекс (КоАП), предусматривающие приостановление деятельности шахт за невыполнение требований по дегазации при добыче угля.

Напомним, 25 ноября в Кемеровской области на шахте «Листвяжной» произошла трагедия, под землей взорвался метан. Тогда в шахте находились 285 человек. Позже погибли пять горноспасателей, которые отправились на поиски горняков. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

Политика,Владимир Путин,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители