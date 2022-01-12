Путин призвал поддержать семьи погибших на «Листвяжной» шахтеров

«Новый год – это святой праздник, связанный с надеждами на лучшее будущее. Впереди у нас еще и новый год по старому стилю. У кого-то праздник, а у кого-то беда и трагедия. Конечно, нужно сделать все, для того чтобы людей поддержать в этот сложный для них период времени», – цитирует РИА «Новости» Путина.