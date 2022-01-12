Голикова предрекла новую волну COVID в России

Россия не сможет избежать нового подъема заболеваемости коронавирусом из-за штамма «омикрон» и сейчас главная задача принять все необходимые меры по сдерживанию распространения инфекции. Об этом заявила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

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Ранее в Южной Африке был выявлен новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название «омикрон». Он начал быстро распространяться и уже в декабре в мире были зафиксированы первые случаи смерти пациентов от него.

«То, что происходит в мире уже начало происходить в конце года на территории Российской Федерации - это распространение штамма «омикрон». Мы уже сейчас понимаем, и эта очевидность, к сожалению, присутствует, что нового эпидемического подъема нам не избежать, но наша задача - принять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции», - заявила Голикова на совещании у президента России Владимира Путина.

По словам вице-премьера, в России уже выявлено 698 случаев «омикрона» и первым удар, скорее всего, примут на себя Москва и Подмосковье, пишет РИА Новости.

В свою очередь глава государства обратил внимание на то, что новым штаммом затронут уже весь мир, а цифры по заболеваемости в США просто потрясают. https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767461594.html

«1,3 млн заболевших, это просто потрясающе! В некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с этим штаммом (…) Совершенно очевидно также и то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек», - заявил Владимир Путин.