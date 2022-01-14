Программу законопроектов на 2022 год разработали в Госдуме

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказал о законопроектах, которые партия предложит для рассмотрения Госдуме в 2022 году. Все инициативы «ЕР» касаются качества жизни людей и они не должны отличаться по признаку местности, в которой проживает человек, отметил Турчак в интервью «Известиям».

Ремонт и модернизация сельских отделений Почты России, закупка школьных автобусов, обновление парка карет скорой медицинской помощи, строительство новых школ, — перечислил политик.

По словам Турчака выделять из этих народных инициатив какие-то более важные будет неправильно.

Программа писалась людьми — 2,5 миллиона обращений [граждан в «Единую Россию»], — отметил секретарь Генсовета.

Тем более, отметил Турчак, что на последнем съезде фракции было решено ежегодно отчитываться о выполнении программы партии.