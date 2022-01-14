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19 минут назад

Названы законы, которые предложат на рассмотрение Госдуме в 2022 году

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказал о законопроектах, которые партия предложит для рассмотрения Госдуме в 2022 году. Все инициативы «ЕР» касаются качества жизни людей и они не должны отличаться по признаку местности, в которой проживает человек, отметил Турчак в интервью «Известиям».

Программу законопроектов на 2022 год разработали в Госдуме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ремонт и модернизация сельских отделений Почты России, закупка школьных автобусов, обновление парка карет скорой медицинской помощи, строительство новых школ, — перечислил политик.

По словам Турчака выделять из этих народных инициатив какие-то более важные будет неправильно.

Программа писалась людьми — 2,5 миллиона обращений [граждан в «Единую Россию»], — отметил секретарь Генсовета.

Тем более, отметил Турчак, что на последнем съезде фракции было решено ежегодно отчитываться о выполнении программы партии.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, сколько людей были исключены из партии за нарушение этики в 2021 году. Федеральная комиссия по этике рассмотрела около 30 инцидентов, связанных с неподобающим поведением членов ЕР.

Политика,Андрей Турчак,Почта России,Единая Россия,Госдума,газета "Известия",
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