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49 минут назад

«Есть пара недель»: Путин заявил о новом витке COVID-19. Видео

Президент России Владимир Путин во время первого в этом году совещания с членами Правительства обсудил сложную ситуацию с коронавирусом в мире. Фрагмент видеоконференции публикует Telegram-канал «RT на русском».

«Нужно со всеми проработать и быть готовыми к возможному удару этого вируса на новом его витке», – завил российский лидер.

Президент подчеркнул, что прошедшие праздники, в которые общение между людьми было интенсивным, а также поездки россиян за границу в каникулярный период не могут не сказаться на эпидемиологической обстановке в стране.

«У нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», – добавил Путин.

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