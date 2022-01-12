Президент России Владимир Путин во время первого в этом году совещания с членами Правительства обсудил сложную ситуацию с коронавирусом в мире. Фрагмент видеоконференции публикует Telegram-канал « RT на русском ».

«Нужно со всеми проработать и быть готовыми к возможному удару этого вируса на новом его витке», – завил российский лидер.

Президент подчеркнул, что прошедшие праздники, в которые общение между людьми было интенсивным, а также поездки россиян за границу в каникулярный период не могут не сказаться на эпидемиологической обстановке в стране.