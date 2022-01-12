Голикова: Москва первой примет на себя удар омикрона

"Мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, сложилась негативная традиция, примет на себя первый удар распространения нового штамма. Поэтому мы предполагаем, что при такой контагиозности показатели заболеваемости и выявляемости новой коронавирусной инфекции могут быть кратно превышены", - пояснила она.