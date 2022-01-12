Голикова: Москва первой примет на себя удар омикрона

Московский регион первым в России примет на себя рост заболеваемости COVID-19 из-за распространения нового штамма "омикрон". Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства, сообщает ТАСС.
"Мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, сложилась негативная традиция, примет на себя первый удар распространения нового штамма. Поэтому мы предполагаем, что при такой контагиозности показатели заболеваемости и выявляемости новой коронавирусной инфекции могут быть кратно превышены", - пояснила она.
В настоящее время в России выявлено около 698 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон", большинство из них приходится на столичный регион.
Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что количество случаев заражения "омикроном" в России за новогодние праздники увеличилось втрое, до 305.
По словам Голиковой, анализ ситуации с распространением штамма "омикрон" за границей, а также проявляющиеся тенденции его выявления в Москве и ряде других регионов страны говорят о достаточно высокой контагиозности штамма.