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1 час назад

Голикова: Москва первой примет на себя удар омикрона

Московский регион первым в России примет на себя рост заболеваемости COVID-19 из-за распространения нового штамма "омикрон". Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства, сообщает ТАСС.

Голикова: Москва первой примет на себя удар омикрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, сложилась негативная традиция, примет на себя первый удар распространения нового штамма. Поэтому мы предполагаем, что при такой контагиозности показатели заболеваемости и выявляемости новой коронавирусной инфекции могут быть кратно превышены", - пояснила она.

В настоящее время в России выявлено около 698 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон", большинство из них приходится на столичный регион.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что количество случаев заражения "омикроном" в России за новогодние праздники увеличилось втрое, до 305.

По словам Голиковой, анализ ситуации с распространением штамма "омикрон" за границей, а также проявляющиеся тенденции его выявления в Москве и ряде других регионов страны говорят о достаточно высокой контагиозности штамма.

Политика,Анна Попова,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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