Путин оценил эффективность «Спутника V» против омикрона

Президент Владимир Путин оценил эффективность российской вакцины «Спутник V» против омикрон-варианта коронавируса и заявил, что она может работать против этого штамма лучше других препаратов. Об этом сообщает ТАСС.

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«Судя по всему, "Спутник V" достаточно эффективно работает. Может быть, даже эффективнее, чем другие вакцины, которые применяются в мире», — приводит агентство слова главы государства.

Также во время совещания с членами правительства Путин предупредил, что в России возможны новые вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией.