ЦИК расширяет удаленную работу из-за COVID-19

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев поручил аппарату комиссии расширить дистанционные формы работы и протестировать необходимое оборудование. Распоряжение связано с угрозой распространения коронавируса.
"Мы понимаем, что цифры (заболеваемости), которые есть сейчас, имеют динамику резко сдвигаться вправо, по всей видимости. И то же самое мы слышим в выступлениях руководителей Роспотребнадзора", - сказал он в среду на заседании ЦИК.
Булаев попросил коллег в Москве и регионах "усилить внимание к этому вопросу". По его словам, сами члены ЦИК уже предлагали "применять максимально диктантные формы взаимодействия". "Я думаю, что это допустимо. То же самое - в работе аппарата: минимизировать совещания", - отметил зампред Центризбиркома. Он попросил "проверить боеспособность" системы видеоконференций, которую использует ЦИК для внутренних нужд, соблюдать масочный режим и "минимизировать присутствие людей, которые не задействованы в работе аппарата". С этим же призывом он обратился к субъектовым избиркомам.
"Давайте попробуем этот пик пройти с минимальными рисками заболеть. Я прошу отнестись к происходящему вполне серьезно, оптимально, особенно тех, кто не привит", - сказал Булаев. Он добавил, что в самом Центризбиркоме переболели или прошли вакцинацию от коронавируса 97% сотрудников.
Напомним, накануне на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице ожидается рост заболеваемости через 7-10 дней. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что при неблагоприятном развитии ситуации с ковидом суточный прирост заболевших может увеличиться "до шестизначных цифр".