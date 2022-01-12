ЦИК расширяет удаленную работу из-за COVID-19

"Мы понимаем, что цифры (заболеваемости), которые есть сейчас, имеют динамику резко сдвигаться вправо, по всей видимости. И то же самое мы слышим в выступлениях руководителей Роспотребнадзора ", - сказал он в среду на заседании ЦИК.

Булаев попросил коллег в Москве и регионах "усилить внимание к этому вопросу". По его словам, сами члены ЦИК уже предлагали "применять максимально диктантные формы взаимодействия". "Я думаю, что это допустимо. То же самое - в работе аппарата: минимизировать совещания", - отметил зампред Центризбиркома. Он попросил "проверить боеспособность" системы видеоконференций, которую использует ЦИК для внутренних нужд, соблюдать масочный режим и "минимизировать присутствие людей, которые не задействованы в работе аппарата". С этим же призывом он обратился к субъектовым избиркомам.