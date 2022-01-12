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18 минут назад

Жириновский предсказал эвакуацию миллионов американцев в Сибирь

Депутат Госдумы, глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в результате межнациональных конфликтов в США России придется эвакуировать несколько миллионов американцев в Сибирь. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Жириновский предсказал эвакуацию миллионов американцев в Сибирь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению депутата, СССР распался из-за того, что «русские подкармливали национальные окраины», а схожие процессы в настоящее время происходят в США.

«Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, а белым всё больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США», — написал Жириновский.

Он добавил, что белые американцы пока еще составляют большую часть населения в США, однако через десять лет они станут меньшинством.

«И начнется их эвакуация в Канаду, в Австралию, в другие регионы мира. Может даже, и нас попросят где-нибудь в Сибири поселить несколько миллионов», — заявил он.

Политика,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,
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