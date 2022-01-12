Встреча по линии Россия - НАТО состоится в среду, 12 января, однако предыдущие раунды переговоров не принесли желаемых результатов ни российской, ни американской стороне.

США ожидают, что Россия разъяснит маневры своей армии, которые проходят рядом с украинской границей, и призывают прекратить учения. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Прайс заявил, что Вооруженные силы РФ стянули к западной границе «порядка 100 тысяч солдат».

В Госдепе напомнили, что для прогресса в переговорах между Москвой и Вашингтоном требуется «атмосфера деэскалации».

Российская сторона традиционно парировала напоминанием о внутренних делах страны, к которым относятся и перемещения войск внутри границ РФ.

Переговоры между делегациями США и РФ состоялись 10 января. Их итоги были противоречиво оценены аналитиками: так, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев предположил, что США продемонстрировали неготовность воевать за расширение НАТО. По его словам, американцы не смогут отказаться от этой идеи, однако «не готовы за такую цель воевать, они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками».

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков назвал переговоры деловыми и конкретными, однако подтвердил, что по ключевым для России вопросам нацбезопасности договориться не удалось.

Американская газета The New York Times посчитала, что Россия стала победителем по итогам встречи. В материале отмечено, что во время переговоров обсуждался вопрос расширения НАТО на восток, который уже давно «раздражает Путина».

«Даже без американских уступок состоявшиеся в понедельник переговоры являются своего рода победой для Кремля», — пишет NYT.

Аналитики британской газеты The Guardian, напротив, пришли к выводу, что новые переговоры могут сорваться, и предположили, что быстрое решение поставленных российской стороной вопросов невозможно.

Сегодня, 12 января, состоятся переговоры по линии Россия — НАТО.

Политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале отметил, что от встречи «никто не ждет никаких решений», поскольку стороны готовы лишь на «очередной обмен позициями, которые и так известны». По его мнению, сегодняшний саммит станет лишь «своего рода подготовкой к очередным переговорам президентов Путина и Байдена», которые должны будут прийти к совместным решениям.

Экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что давление Соединенных Штатов на Россию связано с их начинающейся холодной войной с Китаем, тогда как сама Украина их абсолютно не интересует.

«Для Соединенных Штатов все-таки принципиально важно, какую позицию по отношению к этому противостоянию займет Россия. А Украина в этом смысле является всего лишь разменной картой, которую США используют для давления на Россию. Украина волнует США не в первую очередь, а может и в самую последнюю», - заявил Бородай.

О том, что Россия интересует США как возможность надавить на Китай, также заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.

«Чтобы вступить в НАТО, Россия должна перестать быть Россией и встать под протекторат Соединенных Штатов в качестве главного тарана против Китая. При нынешних политических элитах, которые претендуют на суверенное положение России в мире, это невозможно», - рассказал он.