«Не страшна зима»: на Украине зачитали рэп в честь возвращения Порошенко

Украинский музыкант Владимир Завгородний посвятил рэп-трек возвращению экс-президента Петра Порошенко на Украину. Об этом сообщает Gazeta.ua.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее Порошенко рассказал, что планирует вернуться на Украину 17 января. Он заявил, что с 10 по 15 января будет работать в Европе над противостоянием России и «поддержкой демократии» на Украине.

Он добавил, что готовится к встрече с генпрокурором Ириной Венедиктовой. По словам Порошенко, он возвращается не для того, чтобы защищаться от президента Владимира Зеленского, а «чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии».

В декабре Порошенко предъявили подозрение в госизмене, 17 декабря ему пытались вручить повестку на допрос, после чего он покинул страну.

Gazeta.ua отмечает, что сторонники Порошенко готовятся встретить его, а один из них - Завгородний - сочинил рэп в честь его возвращения:

Я принес благую весть: скоро

Порошенко будет здесь снова

Не страшна зима с ее морозами и снегами,

Если Порошенко снова будет с нами

Завгородний пообещал, что с возвращением Порошенко «наладится все в момент».

Там, где проходит он, сквозь его на асфальте следы

Пробиваются нежные ростки и растут полевые цветы,

Птицы и звери лесные выходят из леса и с рук у него едят,

Депутаты выбрасывают мандат и снова берутся за фотоаппарат,

Подсолнухи забывают про солнце и смотрят только ему вослед,