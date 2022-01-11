«Не страшна зима»: на Украине зачитали рэп в честь возвращения Порошенко

Украинский музыкант Владимир Завгородний посвятил рэп-трек возвращению экс-президента Петра Порошенко на Украину. Об этом сообщает Gazeta.ua.
Ранее Порошенко рассказал, что планирует вернуться на Украину 17 января. Он заявил, что с 10 по 15 января будет работать в Европе над противостоянием России и «поддержкой демократии» на Украине.
Он добавил, что готовится к встрече с генпрокурором Ириной Венедиктовой. По словам Порошенко, он возвращается не для того, чтобы защищаться от президента Владимира Зеленского, а «чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии».
В декабре Порошенко предъявили подозрение в госизмене, 17 декабря ему пытались вручить повестку на допрос, после чего он покинул страну.
Gazeta.ua отмечает, что сторонники Порошенко готовятся встретить его, а один из них - Завгородний - сочинил рэп в честь его возвращения:
Я принес благую весть: скоро
Порошенко будет здесь снова
Не страшна зима с ее морозами и снегами,
Если Порошенко снова будет с нами
Завгородний пообещал, что с возвращением Порошенко «наладится все в момент».
Там, где проходит он, сквозь его на асфальте следы
Пробиваются нежные ростки и растут полевые цветы,
Птицы и звери лесные выходят из леса и с рук у него едят,
Депутаты выбрасывают мандат и снова берутся за фотоаппарат,
Подсолнухи забывают про солнце и смотрят только ему вослед,
Зеленский останавливает кортеж и садится на велосипед…