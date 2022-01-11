В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 74.84EUR 84.88
Войти в почту
42 минуты назад

«Не страшна зима»: на Украине зачитали рэп в честь возвращения Порошенко

Украинский музыкант Владимир Завгородний посвятил рэп-трек возвращению экс-президента Петра Порошенко на Украину. Об этом сообщает Gazeta.ua.

«Не страшна зима»: на Украине зачитали рэп в честь возвращения Порошенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Порошенко рассказал, что планирует вернуться на Украину 17 января. Он заявил, что с 10 по 15 января будет работать в Европе над противостоянием России и «поддержкой демократии» на Украине.

Он добавил, что готовится к встрече с генпрокурором Ириной Венедиктовой. По словам Порошенко, он возвращается не для того, чтобы защищаться от президента Владимира Зеленского, а «чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии».

В декабре Порошенко предъявили подозрение в госизмене, 17 декабря ему пытались вручить повестку на допрос, после чего он покинул страну.

Gazeta.ua отмечает, что сторонники Порошенко готовятся встретить его, а один из них - Завгородний - сочинил рэп в честь его возвращения:

Я принес благую весть: скоро

Порошенко будет здесь снова

Не страшна зима с ее морозами и снегами,

Если Порошенко снова будет с нами

Завгородний пообещал, что с возвращением Порошенко «наладится все в момент».

Там, где проходит он, сквозь его на асфальте следы

Пробиваются нежные ростки и растут полевые цветы,

Птицы и звери лесные выходят из леса и с рук у него едят,

Депутаты выбрасывают мандат и снова берутся за фотоаппарат,

Подсолнухи забывают про солнце и смотрят только ему вослед,

Зеленский останавливает кортеж и садится на велосипед…

Политика,Владимир Завгородний,Ирина Венедиктова,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители