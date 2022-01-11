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1 час назад

Путин обсудил с Совбезом работу в приграничных районах. Видео

Президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета безопасности РФ во вторник предложил обсудить проблемы в социально-экономической сфере и организацию работы в приграничных районах страны.

"Мы сегодня с вами обсудим вопросы организации работы в приграничных районах России. Вопросов здесь много, очень много: это и проблемы безопасности, и проблемы инфраструктуры. Но начнем с социально-экономической сферы", - добавил глава государства.

Совещание с постоянными членами Совета Безопасности прошло в формате видеоконференции.

Политика,Видео,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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