В России оценили слова Зеленского о Донбассе

«Что значит "пора"? Пускай выполнят то, о чем договорились по Минским соглашениям. Ни один пункт из тех договоренностей, в принципе, не выполнен», — отметил Цеков .

По его утверждению, Зеленскому следует меньше говорить, а больше делать. Вместе с тем сенатор подчеркнул, что руководству Украины нужно предпринять какие-то действия, которые будут говорить о том, что страна собирается выполнять Минские соглашения. «Тогда можно сказать, что процесс пошел», — уточнил Цеков.