В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 74.84EUR 84.88
Войти в почту
34 минуты назад

В Совфеде оценили слова Зеленского о готовности договориться по Донбассу

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что пора предметно договариваться о прекращении конфликта в Донбассе, свидетельствуют, что он не собирается выполнять обещания. Такой комментарий дал член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, пишет RT.

В России оценили слова Зеленского о Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что значит "пора"? Пускай выполнят то, о чем договорились по Минским соглашениям. Ни один пункт из тех договоренностей, в принципе, не выполнен», — отметил Цеков.

По его утверждению, Зеленскому следует меньше говорить, а больше делать. Вместе с тем сенатор подчеркнул, что руководству Украины нужно предпринять какие-то действия, которые будут говорить о том, что страна собирается выполнять Минские соглашения. «Тогда можно сказать, что процесс пошел», — уточнил Цеков.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова предметно договориться с Россией насчет урегулирования конфликта в Донбассе в рамках нового саммита «нормандской четверки». Он отметил, что украинские дипломаты уже передали своим коллегам сведения об имплементации Минских соглашений и предыдущих решений «четверки» относительно Донбасса.

Политика,Сергей Цеков,Владимир Зеленский,Совет Федерации,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители