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1 час назад

Захарова раскритиковала Псаки и упрекнула ее в некомпетентности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала свою коллегу, представителя Госдепартамента США Джен Псаки, и упрекнула ее в некомпетентности. Дипломат также обвинила Псаки в том, что та неоднократно подставляла руководство страны своими словами. Высказывание Захаровой передает РИА Новости.

«Это человек (Джен Псаки — прим. «Ленты.ру») , который представляет американское руководство и неоднократно это американское руководство своими заявлениями подставляла, потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм», — подчеркнула Захарова.

Ранее представитель российского МИД обвиняла свою американскую коллегу в непонимании происходящего в Казахстане. Таким образом Захарова ответила на слова Псаки о том, что Соединенные Штаты не знают, был ли законным запрос властей Казахстана на развертывание в стране сил ОДКБ.

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«Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию», — отреагировала дипломат.

Захарову уже несколько лет сравнивают с Псаки. Например, в 2014 году телеведущий Владимир Соловьев называл дипломата «анти-Псаки» и «нашим ответом Госдепу».

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