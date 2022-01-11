США пообещали письменно ответить на требования России

США пообещали дать России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Американцы пообещали доложить об итогах Женевы руководству и предоставить нам ответ в письменном виде на следующей неделе», - заявил собеседник агентства.

Во время декабрьских переговоров с главой США Джо Байденом президент России Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).