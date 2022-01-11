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26 минут назад

США пообещали письменно ответить на требования России

США пообещали дать России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

США пообещали письменно ответить на требования России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Американцы пообещали доложить об итогах Женевы руководству и предоставить нам ответ в письменном виде на следующей неделе», - заявил собеседник агентства.

Во время декабрьских переговоров с главой США Джо Байденом президент России Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).

Переговоры России с США начались 10 января. В МИД РФ заявили, что добиться прогресса по вопросу нерасширения НАТО пока не удалось. На 12 января запланировано заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе, на следующий день - консультации на венской площадке ОБСЕ.

Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,МИД,ОБСЕ,
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