Врач раскрыл детали разговора с Путиным перед вакцинацией

"Ощущал, конечно, ответственность. Трудно не ощущать ответственность… Состоялась беседа, разговор, почему так нужно делать, почему это интересно, то есть не только перед камерами, но и так, вживую разговор был", – рассказал Логунов в эфире Youtube-канала Соловьев Live.