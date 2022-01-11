Посольство России в США ответило на «инсинуации» Псаки

Посольство России в США отвергло обвинения Вашингтона в том, что Москва может дезинформировать мир о ходе переговоров по НАТО. Об этом сообщает Facebook.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может «распространить дезинформацию о договоренностях, которых не было».
«Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности. Наша страна с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность в том, что касается этого диалога», - подчеркнули в посольстве.
По словам дипломатов, доказательством этому является то, что Россия «предала вниманию международной общественности проекты договора <…> о гарантиях безопасности».
В посольстве подчеркнули, что ожидают взаимной открытости и с американской стороны.
«Призываем коллег отказаться от безосновательных спекуляций в адрес своих партнеров по консультациям. Тем более что такой подход свидетельствует о деградации культуры ведения переговоров», - отметили в посольстве.
Во время декабрьских переговоров с главой США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.
Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).
Переговоры России с США начались 10 января. В МИД РФ заявили, что добиться прогресса по вопросу нерасширения НАТО пока не удалось. На 12 января запланировано заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе, на следующий день - консультации на венской площадке ОБСЕ.