В МИД рассказали об ожиданиях от заседания Совета РФ — НАТО

Российская делегация отправляется на заседание Совета Россия — НАТО с реалистичными ожиданиями и надеждой на глубокий диалог, заявил замглавы МИД страны Александр Грушко.

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«Едем туда с абсолютно реалистичными ожиданиями и надеждой всё-таки на то, что это будет серьёзный, глубокий разговор по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности», — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Грушко, эти проблемы на протяжении многих лет «заматывались» странами альянса или рассматривались как несущественные.

«Как проявление недоверия со стороны России «миролюбивому» характеру НАТО и его деятельности», — добавил он.

В заключение замглавы МИД России отметил, что в отношениях с альянсом наступает «момент истины».