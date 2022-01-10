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46 минут назад

Депутат Госдумы предупредила Россию об опасности после протестов в Казахстане

России необходимо сделать выводы и пересмотреть внутреннюю политику, чтобы не допустить у себя повторения истории Казахстана. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Госдумы РФ от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева.

Депутат Госдумы предупредила Россию об опасности после протестов в Казахстане
Фото: ТАССТАСС

«России нужно пересмотреть внутреннюю политику, чтобы не рвануло, как в Казахстане. У нас к протестам могут привести те же причины: рост цен на продукты и товары первой необходимости, ограничение прав и свобод, несменяемость власти, которую хотят еще больше законсервировать новым законом о публичной политике», — написала Авксентьева.

Также депутат отметила, что Россия обязана помочь Казахстану разобраться с беспорядками, чтобы «защитить граждан и сделать выводы для себя».

«И власти должны понимать, что социальное недовольство могут и будут использовать экстремисты и радикалы. Что если задушить политическую конкуренцию, недовольство все равно найдет выход, причем в самых извращенных формах», — добавила Авксентьева.

Депутат уверена, что люди нуждаются в справедливости, а не в «бумажных результатах» выборов, в возможности развития у каждого человека, а «не только у детей чиновников и олигархов», и «смене власти чаще, чем раз в 20 лет».

Политика,Сардана Авксентьева,Госдума,
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