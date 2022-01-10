Депутат Госдумы предупредила Россию об опасности после протестов в Казахстане

«России нужно пересмотреть внутреннюю политику, чтобы не рвануло, как в Казахстане. У нас к протестам могут привести те же причины: рост цен на продукты и товары первой необходимости, ограничение прав и свобод, несменяемость власти, которую хотят еще больше законсервировать новым законом о публичной политике», — написала Авксентьева.