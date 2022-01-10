Россия потребовала никогда не брать Украину и Грузию в НАТО

России нужны железобетонные гарантии того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам переговоров делегаций США и России по гарантиям безопасности. Запись пресс-конференции опубликована в Youtube-канале «RT на русском».
Замглавы МИД подчеркнул, что для России это «совершенно обязательно - удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО».
«Нам надоело вести пустые разговоры, от полуобещаний, от неправильного истолкования, что часто происходило на переговорах за закрытыми дверями. Мы не доверяем другой стороне. Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии, со словами "должны", "обязаны", никогда не становиться членами НАТО», - заявил Рябков, отметив, что речь идет о национальной безопасности России.
По словам замглавы МИД России, на состоявшихся в Женеве переговорах прогресса по теме нерасширения НАТО достигнуто не было, что свидетельствует о недооценке происходящего с американской стороны.
Рябков пообещал, что Россия не будет отступать от своих требований. По его словам, баланс интересов между РФ и альянсом может быть найден и при таком раскладе.