Россия потребовала никогда не брать Украину и Грузию в НАТО

«Нам надоело вести пустые разговоры, от полуобещаний, от неправильного истолкования, что часто происходило на переговорах за закрытыми дверями. Мы не доверяем другой стороне. Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии, со словами "должны", "обязаны", никогда не становиться членами НАТО», - заявил Рябков, отметив, что речь идет о национальной безопасности России.