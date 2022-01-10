В МИД оценили вероятность возвращения к иранской ядерной программе

Шансы на достижение решения по возврату США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе повысились. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве с представителями США по гарантиям безопасности, трансляция которой ведется на YouTube-канале RT.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он отметил, что переговоры в Вене набрали ход, что является положительным моментом.

«Мы считаем, что шансы на достижение решения, причем в тех рамках, которые вырабатывались в ходе предыдущих раундов, включая шесть раундов до 20 июня — до момента длительной паузы, повысились», — сообщил дипломат.

По словам Рябкова, все стороны демонстрируют готовность находить решение остающихся проблем. Однако, подчеркнул замминистра, наблюдаемый существенный прогресс не облегчает задачу переговорщиков.

Рябков также отметил, что есть целая серия сюжетов, связанная с облегчением санкционного бремени, которое с трудом поддается решению.

«На пути к этой цели возможны различные схемы», — добавил дипломат.

27 октября официальный представитель Госдепартамента заявил, что США согласны возобновить переговоры по ядерной сделке с Ираном. По его словам, американская сторона готова вернуться в Вену, достичь договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и воплотить их в жизнь.