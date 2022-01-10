Матвиенко высоко оценила действия властей Казахстана

"Уважаемый Маулен Сагатханович! В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с особой тревогой и болью в сердцах восприняли трагические последствия драматических событий, произошедших в ряде регионов Казахстана. Скорбим вместе с Вами, со всем братским народом республики", - говорится в телеграмме, которую Матвиенко направила Ашимбаеву.