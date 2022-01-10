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47 минут назад

Жириновский назвал Зюганова «жадным» соседом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал главу КПРФ Геннадия Зюганова добродушным, но жадным соседом. Об этом политик заявил в эфире YouTube-шоу «Мне смешно».

Жириновский назвал Зюганова жадным соседом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чаще, конечно, мы спорим, но он добродушный человек. Медом занимается все. <…> Но жадный. За 30 лет [прислал] одну маленькую баночку [меда], и то, когда я покритиковал его, что никогда не угостит», - заявил Жириновский.

В заключение он добавил, что глава КПРФ «жадный, как все коммунисты».

В прошлом году Жириновский заявил журналистам, что лидер КПРФ может смениться на одном из ближайших съездов партии.

Он отмечал, что говорил с Зюгановым, и тот якобы рассказал о планах взять самоотвод.

В КПРФ это заявление навали провокацией, в которой «нет ничего соответствующего действительности».

Политика,Геннадий Зюганов,Владимир Жириновский,КПРФ,ЛДПР,
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