Делегации прибыли на переговоры России и США в Женеве. Видео

Российские и американские дипломаты прибыли в штаб-квартиру Постоянного представительства США в Женеве в понедельник для двусторонних переговоров по стратегической стабильности.

Делегацию России возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а американскую - заместитель госсекретаря Венди Шерман.

Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором говорится, что Вашингтон будет приветствовать прогресс в диалоге с Россией путем дипломатии.