Делегации прибыли на переговоры России и США в Женеве. Видео

Российские и американские дипломаты прибыли в штаб-квартиру Постоянного представительства США в Женеве в понедельник для двусторонних переговоров по стратегической стабильности.
Делегацию России возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а американскую - заместитель госсекретаря Венди Шерман.
Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором говорится, что Вашингтон будет приветствовать прогресс в диалоге с Россией путем дипломатии.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в повестке предстоящих переговоров обозначено обсуждение двух российских фундаментальных документов - договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов Организации Североатлантического договора. На повестке и украинский вопрос