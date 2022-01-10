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1 час назад

Делегации прибыли на переговоры России и США в Женеве. Видео

Российские и американские дипломаты прибыли в штаб-квартиру Постоянного представительства США в Женеве в понедельник для двусторонних переговоров по стратегической стабильности.

Делегацию России возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а американскую - заместитель госсекретаря Венди Шерман.

Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором говорится, что Вашингтон будет приветствовать прогресс в диалоге с Россией путем дипломатии.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в повестке предстоящих переговоров обозначено обсуждение двух российских фундаментальных документов - договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов Организации Североатлантического договора. На повестке и украинский вопрос

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