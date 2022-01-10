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1 час назад

Жириновский назвал Зюганова жадным соседом

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский назвал главу КПРФ Геннадия Зюганова жадным соседом. Об этом он заявил в эфире программы «Мне смешно» на YouTube.

Жириновский назвал Зюганова жадным соседом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отметил политик, лидер КПРФ занимается пчеловодством на протяжении 30 лет, однако за этот период подарил ему лишь одну маленькую баночку с медом.

«Жадный, как все коммунисты. Жадный и все», — подчеркнул Жириновский.

Вместе с тем председатель ЛДПР добавила, что считает Зюганова добродушным человеком. Так он ответил на вопрос, как они с коллегой «уживаются» в Государственной Думе столько лет.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал причины протестов в Казахстане. По его словам, одним из спровоцировавших их факторов стало внешнее влияние. Он пояснил, что на ситуацию в Казахстане повлияли соседние мусульманские государства, где произошли религиозные восстания, а также Афганистан, где к власти пришли члены «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России).

Политика,Геннадий Зюганов,Владимир Жириновский,Талибан,КПРФ,ЛДПР,Госдума,
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