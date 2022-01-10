Жириновский назвал Зюганова жадным соседом

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский назвал главу КПРФ Геннадия Зюганова жадным соседом. Об этом он заявил в эфире программы «Мне смешно» на YouTube.

Как отметил политик, лидер КПРФ занимается пчеловодством на протяжении 30 лет, однако за этот период подарил ему лишь одну маленькую баночку с медом.

«Жадный, как все коммунисты. Жадный и все», — подчеркнул Жириновский.

Вместе с тем председатель ЛДПР добавила, что считает Зюганова добродушным человеком. Так он ответил на вопрос, как они с коллегой «уживаются» в Государственной Думе столько лет.